La predicción de Latife Soto que se cumplió y que afecta a la Región de Coquimbo: Alertó con nueva actualización

Meses atrás, la tarotista Latife Soto impactó con una predicción relacionada con movimientos telúricos en la Región de Coquimbo.

Esto a través de «La Hora de Jugar», programa de entretención de Mega, donde la guía espiritual señaló que: «La Tierra está en una etapa de movimiento, el cordón de fuego está activo, entonces estamos con energía de sismo».

En ese espacio, también señaló que: «Estas cartitas están diciendo que puede haber algo en Perú y que eso se sienta en el norte de Chile. Esas espadas están diciendo que la Cuarta Región puede ser otra zona que puede tener un sismo».

¿Por qué volvió a reflotar esa antigua predicción? Resulta que en las últimas semanas se han registrado sismos en la Región de Coquimbo, como el de esta mañana, que alcanzó más de 5,6 grados. A este se le suma el de inicio de mes, que llegó a 5.5 grados.

Asimismo, en conversación con ADN, adelantó que «viene un sismo fuerte» en el país vecino. Esto provocaría «volcanes submarinos» en territorio nacional.

Reflota predicción de Latife Soto

En aquella instancia, la vidente se la jugó con otra predicción: «Nosotros somos un país que estamos acostumbrados, así que no se preocupen. En Perú puede ser más fuerte que acá».

En ese sentido, Latife no entregó detalles sobre la intensidad de los movimientos sísmicos. «Si viene algo, ojalá que no sea desastroso», señaló.

Siguiendo por esa línea, la médium alarmó a la población con una nueva predicción. «Tenemos que aprender las lecciones. El mar va a estar presentando anomalías. Todo lo que sea elemento agua va a estar muy agresivo. Esto está hablando de que va a haber una situación peligrosa en el Pacífico», señaló.

Sin embargo, aquella predicción no se ha concretado, donde detalla que un hotel podría caer al mar.

