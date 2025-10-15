Aseguran que la artista Paloma Mami estaría en una relación con reconocido cantante de fama mundial: Se encuentra en Chile

Hace algún tiempo, comenzaron a crecer los rumores entre un posible romance entre Paloma Mami y el artista puertorriqueño Rauw Alejandro.

Es importante destacar que Paloma Mami es una de las mayores exponentes del género urbano nacional, y desde su ruptura con el artista boricua Roa, no ha revelado otra relación amorosa.

Sin embargo, al parecer la soltería de Paloma Mami habría llegado a su fin, y es que Rauw habría flechado a la intérprete de “Fingías”.

Aseguran que Paloma Mami estaría en una relación con Rauw Alejandro

El rumor comenzó luego de unas declaraciones de Yeri Mua, influencer mexicana que en medio de una entrevista confesó que el artista era su «amor platónico», sin embargo, no podría tener nada con él, ya que se encontraba saliendo a la chilena.

Esto avivó más los rumores, y en redes sociales los fanáticos de ambos realizaban varias teorías y armaban el puzle para saber qué pasaba realmente entre ellos.

Siguiendo por esa línea, el periodista Pablo Candía entregó detalles de la supuesta relación, esto a través de un registro en sus redes sociales: «Está enamoradísima de él. Me cuentan que Rauw Alejandro ha visitado hartas veces Chile y todo este amor en secreto que tienen ellos dos sería finalmente liberado en uno de los shows que tendría Rauw Alejandro en nuestro país».

Además, aseguró que «Estuvieron toda la semana pasada en el sur! En la casa de los familiares de Paloma! Lo conté ayer en Tik tok!».

Finalmente, el medio Infama subió un post confirmando la relación entre los artistas urbanos, asegurando que fuentes cercanas a la pareja le habrían dado la información.

Vale destacar que hasta el momento, ni Paloma Mami ni Rauw Alejandro se han referido a la situación de manera pública.

