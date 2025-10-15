José Antonio Neme se quiebra en vivo tras desgarrador testimonio de madre de joven asesinado en turbazo: «No puedo seguir»

El periodista José Antonio Neme no pudo contener la emoción en plena transmisión de Mucho Gusto, tras escuchar el doloroso testimonio de Bárbara Martínez, madre de Hugo Fernández, el joven asesinado a tiros durante un turbazo en Lampa.

En medio de la entrevista, la mujer expresó tristemente que «hubiese preferido que desvalijaran la casa, pero se llevaron lo de más valor que tenía», palabras que estremecieron a todos dentro del estudio.

Evidentemente angustiada, Bárbara siguió con su relato: «Pero esto no puede seguir pasando, es algo antinatural. El sufrimiento que llevo como mamá es muy doloroso».

Además, señaló que actualmente se encuentra con ayuda psiquiátrica para sobrellevar la muerte de su hijo.

La madre también recordó el instante en que intentó pedir auxilio mientras presenciaba la violencia hacia su otro hijo. «En ese momento tomé la decisión de salir a la calle a pedir ayuda, porque vi que a mi otro hijo también le estaban pegando, pese a que estaba sentadito ahí, no era una amenaza para nada», señaló.

José Antonio Neme se quiebra en vivo

Luego de escuchar el impactante relato, Neme se mostró visiblemente afectado y se tomó un minuto para desahogarse.

«Quedé para adentro, te juro que no puedo, no puedo seguir conversando contigo. Estoy… no sé, perdóname«, comentó.

«Yo soy bastante duro en general en el programa y he entrevistado a muchas personas que han pasado por momentos difíciles», agregó el animador de Mega con lágrimas en los ojos.

Para cerrar, admitió que no estaba preparado para una conversación tan dura: «Había mirado la pauta así a la rápida en la mañana. No sabía que íbamos a entrevistarte así, con este relato…Perdón Karen», concluyó en el espacio televisivo.

También puedes leer en Radio Corazón: La predicción de Latife Soto que se cumplió y que afecta a la Región de Coquimbo: Alertó con nueva actualización

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google