La sincera confesión del actor Nicolás Oyarzún: Reveló la difícil lucha contra una adicción que lo acompleja

Recientemente, el popular actor Nicolás Oyarzún impactó con una sincera confesión, revelando que lucha constantemente contra una difícil adicción.

El actor de Mega fue uno de los invitados al pódcast «Más que Titulares», donde mostró un lado más humano y entregó detalles desconocidos de su presente.

La impactante revelación de Nicolás Oyarzún

En conversación con Javiera Quiroga, el intérprete confesó que lleva varios años luchando contra su adicción al cigarro, esto tras un complejo momento de salud que vivió su padre, quien sufrió un ACV debido al consumo de tabaco.

«Afortunadamente, ‘El mejor de todos’ le avisó de una manera demasiado gentil: se le durmió el dedo y se le durmió la cara. Fue un ‘deja de fumar ahora’ y lo dejó, pero le costó muchísimo y eso fue un gatillante para mi decisión«, explicó.

“Lo había dejado un año y medio, y después volví con todo, durante mucho tiempo, y ahora lo dejé, con ayuda”, continuó relatando Nicolás Oyarzún, enfatizando en que lleva dos meses libre de humo.

En ese contexto, dio a conocer que se encuentra trabajando con un psiquiatra y un tratamiento que incluye un medicamento: «No quiero dar el nombre porque sino los que fuman se lo van a tomar», detalló.

Siguiendo por esa línea, agregó que: «yo fumé mucho, mucho. El cigarro, conmigo viviendo solo, era una suerte de compañía; ahora se me olvida que fumaba, por lo que todo ha sido rápido».

«La relación que tenía yo con el cigarro no tenía que ver con lo social, si estamos en un asado y estamos tomando y compartiendo, yo me podía fumar dos cajetillas en un día entero, pero solo era el primer pucho del día, el pucho porque estoy aburrido», cerró el actor.

