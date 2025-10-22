Extranjero visitó Chile y quedó impactado con un clásico nacional: No lo podía creer y lo tildó de «el mejor del mundo»

El influencer mexicano Adrián Dingler se volvió tendencia en redes sociales luego de publicar un video donde expresa su sorpresa por la belleza y el orden de Santiago de Chile.

En el registro, que ya acumula miles de reproducciones, el creador de contenido recorre distintas calles y parques de la capital, mientras no oculta su asombro. “¡No lo puedo creer! Esto parece Europa”, exclamó durante su paseo, maravillado por el entorno urbano y la limpieza del lugar.

El tiktoker también visitó el Metro de Santiago, sistema que calificó con entusiasmo y que destacó por su modernidad y eficiencia. Acostumbrado a documentar sus viajes por distintos países, Dingler subrayó el nivel de desarrollo urbano y la sensación de seguridad que experimentó en la Región Metropolitana. “Me siento en el primer mundo”, comentó con una sonrisa mientras grababa su recorrido por el centro y otros sectores de la ciudad, relató en su viral registro.

Este es el mejor sándwich de Chile, según influencer mexicano

Rápidamente, el video se viralizó en tiktok y cientos de chilenos reaccionaron con orgullo a sus declaraciones. «Por qué los chilenos tenemos que ver videos de personas extranjeras para darnos cuenta de lo bello que es nuestro país”, comentó una seguidora.

En ese contexto, el creador de contenido también tuvo palabras para la gastronomía nacional. El influencer fue directamente a la Fuente Alemana, donde probó el clásico Churrasco italiano.

La icónica preparación nacional sorprendió al mexicano, que lo tildó como «el mejor sándwich del mundo». «Es tan grande y tan bueno que se come con cubiertos. ¿Sabías que en Chile se come con cubiertos los sándwiches?, cerró.

