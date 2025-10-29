Hombre de 94 años fue hallado muerto en Independencia: habría fallecido hace un año sin que nadie se percatara

Un estremecedor caso remeció a la comuna de Independencia, donde vecinos y autoridades descubrieron muerto a un hombre de 94 años al interior de su vivienda, en un avanzado estado de abandono.

De acuerdo con los primeros antecedentes, su fallecimiento habría ocurrido hace aproximadamente un año. En todo ese tiempo, nadie notó su ausencia ni alertó a las autoridades, lo que refleja la falta de contacto con familiares o vecinos.

Adulto mayor es hallado sin vida en Independencia

La situación se conoció luego de que Chile Atiende detectara que el adulto mayor no había cobrado su pensión durante un largo periodo. Ante la alerta, el organismo se comunicó con su familiar más cercana, una hija de más de 70 años, quien mantenía una relación distante con él, según consignó ADN.

Fue ella quien finalmente dio aviso a Carabineros, permitiendo el ingreso de los funcionarios al domicilio, donde se confirmó la muerte. Posteriormente, el Servicio Médico Legal inició las pericias para determinar la causa y fecha exacta del deceso.

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, señaló que un equipo municipal acudió al lugar. Además, recalcó la urgencia de enfrentar el aislamiento social que afecta a muchos adultos mayores en la comuna y en el país.

El caso ha generado conmoción y vuelve a poner en discusión la realidad de cientos de personas mayores que viven solas, sin redes de apoyo ni acompañamiento, quedando muchas veces fuera del alcance de cualquier sistema de ayuda.

