¡Remezón en TVN! Importante figura del canal acusa abusos dentro de la señal: «Forma más ordinaria, vulgar y sucia de despedir a un trabajador»

Una grave acusación remeció este miércoles al interior de Televisión Nacional de Chile (TVN). Esto ocurrió luego de que un trabajador del canal, el comunicador audiovisual, Javier Puentes, denunciara públicamente la forma en que fue desvinculado de la señal estatal, donde trabajó durante varios años.

A través de sus redes sociales, Puentes relató su experiencia y apuntó directamente a las actuales jefaturas de la estación. “Ayer me ‘echaron’ de TV; digo ‘echaron’ porque no fue un despido. Fue la forma más ordinaria, vulgar y sucia de despedir a un trabajador que sólo se dedicó a aportar, ayudar, crear equipos, equivocarse y volver a intentarlo, siempre trabajando con honestidad y humildad”, expresó.

El descargo de Javier Puentes: Acusa abusos por parte de TVN

El profesional no se quedó ahí y continuó su descargo. Apuntó a un clima laboral deteriorado al interior de la señal pública. “El abuso, acoso laboral, el nepotismo, las faltas de respeto, la nula empatía y falta de educación de las personas que hoy están manejando las áreas, equipos y el mal llamado ‘canal de todos los chilenos’”, sostuvo.

Puentes también enfatizó en la gravedad de la situación. “Esto tiene que parar y me haré cargo de que se sepa, no tengo miedo en lo absoluto, básicamente porque es la verdad. Es fuerte, es heavy, ¡y con la salud mental no se juega!”, advirtió.

«Al final, TVN se transformó en el canal de sólo ‘algunos chilenos'», concluyó.

Consultados por La Cuarta, fuentes ejecutivas de TVN respondieron escuetamente a los dichos del director. Aseguraron que la desvinculación se realizó bajo un “mutuo acuerdo” y que se firmó un finiquito entre las partes.

