«Estoy preparando la querella…»: Helhue Sukni en picada contra Canal 13 por reportaje que vincula a su hermano con banda criminal

Helhue Sukni utilizó sus redes sociales para realizar su descargo, tras un reportaje que emitió recientemente Canal 13 en su noticiero central.

Esto, luego de que señalaran que el hermano de la abogada pertenecía a una banda de tráfico de cobre, lo que ella negó categóricamente. Además, aseguró que se querellará contra el canal.

Helhue Sukni en picada contra Canal 13

Con un video en su perfil de Instagram, Helhue Sukni respondió al reportaje, afirmando que su hermano no está preso: «Mi hermano, que está escondido allá, el Karim, que no está preso. Este video va dirigido para el que hizo el reportaje».

Respecto a las consecuencias legales, como abogada, explicó: «Voy a dulcear, ¿saben lo que es dulcear? Les voy a sacar la terrible, como dicen mis presos, indemnización».

Además, respecto a lo que se dijo en el noticiero, señaló que es absolutamente falso que su hermano que su hermano era el encargado de generar conexiones para exportar cobre.

Por otro lado, Helhue Sukni se mostró molesta por como la retrataban a ella en la nota. Al respecto, comentó: «Hablan de la abogada de los narcotraficantes. Yo soy abogada de todo el mundo, para que ustedes sepan, no de narcotraficantes solamente».

«Deberían haber hecho reportaje a los cabecillas del norte, los del sur y no haberse agarrado de mi hermano, perdón, haberse agarrado de mí para ser propaganda. Pobres infelices, no tienen que hablar. Los odio con toda mi alma, estoy preparando la querella«, disparó la abogada.

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