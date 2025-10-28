Revelan video del último día de Héctor Noguera grabando Aguas de oro: Se despidió del equipo emocionando a todos

Impacto ha causado el fallecimiento del destacado actor Héctor Noguera. La noticia, que fue confirmada hoy, ha conmocionado a los seguidores del arte, que lo recuerdan como uno de los actores más icónicos de Chile.

En ese contexto, es que Mega reveló un registro del intérprete, esto en su último día grabando Aguas de Oro, serie que se encontraba rodando.

Si bien su enfermedad ya avanzada no lo dejaba continuar con su papel, continuó grabando desde su casa. Por lo mismo, desde producción realizaron un vuelco en el guion para cumplir con su petición.

«Él nos pidió no salir de la teleserie, nos pidió seguir grabando dentro de sus posibilidades y nosotros hicimos un cambio en la historia. Que él se venía a Santiago a ver todo el tema de las tierras e hicimos FaceTime desde su casa», comentaron con producción de la serie en el matinal Mucho Gusto.

Además, agregaron que: «El último día que grabó acá en el canal, cuando vino a grabar su última escena. Yo le pregunté si se quería despedir del equipo, porque en el fondo ‘te vas a ir a tu casa’. Dijo que sí, y fue muy bonito».

Así se vivió el último día de grabación de Héctor Noguera

El inédito registro fue publicado a través de las redes sociales de Mega, donde se puede ver a los integrantes del equipo notoriamente emocionados escuchando sus palabras de despedida.

“El ‘Tito’ va a seguir con nosotros en la teleserie, pero esta es su última escena, acá en estudio y lo próximo lo vamos a hacer en su casa», explica Demicheli en el video.

Asimismo, añadió que: «Así que por eso los quise reunir a todos para que le diéramos un tremendo aplauso a este tremendo actor, maravilloso, tan profesional y tan buena persona«.

“Quiero agradecerles a todos, porque ha sido… ha sido verdaderamente un periodo maravilloso estar con ustedes. Me he sentido tremendamente apoyado, tremendamente querido, así que estoy muy muy feliz», fueron las palabras del destacado actor.

«Creo que ha sido una de las mejores y más lindas experiencias que he tenido en todo mi tiempo. Así que de verdad, muchas, muchas, muchísimas gracias a todos», cerró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mega (@mega.tv)

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google