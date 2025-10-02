¡Visita inesperada! El impactante momento en que pitón gigante sorprende a mujer que dormía en el living de su casa

Un video que rápidamente se hizo viral en redes sociales muestra el momento de terror que vivió una mujer mientras dormía en su sofá. Sin darse cuenta, una enorme pitón se arrastró por la sala de su casa y terminó deslizándose sobre sus piernas.

Las imágenes, captadas por una cámara de seguridad instalada en su domicilio, dejan en claro la inesperada visita. La mujer, totalmente ajena al peligro, seguía durmiendo mientras la serpiente avanzaba lentamente hasta apoyarse en ella.

El viral de pitón que entra a domicilio que atemoriza a los usuarios en redes sociales

Al sentir algo extraño, la mujer reaccionó como si se tratara de su gato y lo apartó con la mano, sin imaginar que en realidad se trataba de un reptil gigante. Solo cuando abrió los ojos comprendió la magnitud del susto: frente a ella estaba la silueta de la pitón moviéndose tranquilamente por su sala.

Aunque el animal no mostró señales de agresión y terminó retirándose por sí solo, el video causó gran impacto. Usuarios comentaron la vulnerabilidad de encontrarse con fauna salvaje en un espacio doméstico, donde se supone que debería existir seguridad.

La escena, compartida por medios internacionales y viralizada en Tiktok, refleja lo impredecible que puede ser la naturaleza y cómo un entorno cotidiano puede transformarse de un momento a otro.

Afortunadamente, la mujer no sufrió daños físicos, pero sí quedó con un gran susto que rápidamente fue compartido en redes. El caso reabrió la conversación sobre la necesidad de extremar precauciones en zonas donde es posible el ingreso de animales salvajes, especialmente serpientes.

Hasta ahora, no se ha confirmado el lugar exacto donde ocurrió el incidente, pero el video sigue circulando en plataformas digitales, acumulando miles de reacciones y comentarios de usuarios que desean nunca pasar por una experiencia de ese tipo.

También puedes leer en Radio Corazón: Vecinos revelan existencia de videos sexuales de Jean Paul Pineda: «No ocupan el dormitorio» y «Despiertan a todo el mundo»