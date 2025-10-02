Popular animador de televisión nacional regresa a la TV luego de graves problemas de salud: «Es un regalo de la vida»

El 2024 fue un año complejo para Roberto Nicolini, histórico animador del programa infantil «Pipiripao», quien sufrió un accidente cerebro vascular, que derivó en dos infartos.

Por lo mismo, muchos seguidores manifestaron su preocupación por el presentador de televisión.

En ese contexto, es que una gran noticia se dio a conocer en las últimas horas, y es que Roberto Nicolini regresará a la televisión, esto en el marco de un tributo que transmitirá UCV Televisión durante este domingo.

Siguiendo por esa línea, Roberto Nicolini conversó con Ciudadano ADN donde actualizo su estado de salud.

«Uno se da cuenta de que todos los músculos, la vida, es un regalo. Recuperarse cuesta, pero es un regalo de la vida», señaló en el espacio.

Roberto Nicolini regresará a la TV en emotivo tributo a «Pipiripao»

Es importante mencionar que actualmente, el icónico animador se encuentra realizando un tratamiento de kinesiología, con el fin de recuperar la movilidad de su rostro. Según detalló, hoy en día trabaja con el 18% de capacidad de su corazón.

En ese sentido, mencionó que está más que motivado con el nuevo proyecto del canal: «Volver a los estudios donde se construyó Pipiripao es una alegría enorme. No es un regreso como tal, sino un tributo hecho por gente joven que se hizo cargo de la historia del programa».

Roberto Nicolini será parte del especial que realizará UCV Televisión, tributando el legado del icónico programa infantil que marcó a más de una generación.

Para cerrar, el también actor se refirió a los contenidos de la televisión nacional actual, donde fue bastante crítico respecto a los contenidos: «La televisión abierta no tiene nada que ver con lo que hacíamos. Los programas son versiones extranjeras de lo mismo, sin la chispa que hacía único a un programa como el nuestro», concluyó.

