¡De impacto! Revelan que popular actor de la década de los 80′ se encuentra en situación de calle: «Lleva tres noches»

Durante los últimos días, se reveló que un destacado actor se encuentra viviendo en situación de calle.

El intérprete en cuestión es Alejandro Landero, actor recordado por su participación en la popular serie «Rosa Salvaje».

Landero tuvo una destacada participación en la pantalla chica durante la década de 1980, brillando por sus características físicas.

Además, por más de una década participó en populares proyectos como «Pasión y poder», «Monte Calvario» y «Un rostro en mi pasado».

En este contexto, luego de alejarse del espectáculo, su vida cambio completamente. Alejandro Landero quedó sin trabajo estable, y fue desalojado de su vivienda, teniendo que dormir en el exterior junto a sus mascotas, según consignó Meganoticias.

Verónica Hernández, vecina del sector en Ciudad de México, lo vio en la vía pública y no demoró en hacer un registro, con el fin de ayudarlo.

Este se viralizó en redes sociales, en el video la mujer comenta «Ya lleva aquí tres noches», quien además comenzó con una campaña solidaria a favor del hombre.

Más tarde, otro registro se difundió, donde Alejandro habla sobre su estado actual: «Estoy ahorita pasando un momento difícil, una prueba dura, pero Dios siempre te muestra los caminos y te pone a las personas correctas en tu vida», señaló.

AYUDA ‼️El vecino actor Alejandro Landeros se quedó sin trabajo y se encuentra en #situacióndecalle con sus tres #gatitos y su #perrito a los que no quiere abandonar. Él busca albergue por un mes. Está En Mazatlán, entre Juan de la Barrera y Agustín Melgar,frente edif.#Condesa pic.twitter.com/weyLdb5Pat — LaRomaMex (@LaRomaMex) October 19, 2025

En diálogo con TV Notas, Landero relató que perdió su hogar luego de que venciera el plazo otorgado por su arrendador para desocupar la vivienda. Durante ese tiempo, el actor esperaba recibir una ayuda económica que le permitiría trasladarse a Puerto Vallarta; sin embargo, el apoyo nunca llegó y terminó quedándose sin un lugar donde vivir.

Actualmente, Landero se enfoca en comenzar de nuevo en Puerto Vallarta, donde espera encontrar trabajo en el rubro hotelero. Además, busca impulsar proyectos que promuevan la inclusión de personas neurodivergentes, especialmente quienes viven con autismo o TDAH, condiciones con las que él mismo convive. Mientras tanto, continúa recibiendo donaciones para poder cumplir este propósito y estabilizar su situación, según consignó el medio mencionado anteriormente.

