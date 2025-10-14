«Tenía su propio proveedor, que lo dejaban entrar al recinto»: Acusan a ex chico reality de ingresar y consumir drogas al interior del encierro

En la jornada de este lunes, Óscar Garcés arremetió con todo en contra de Francisco Huaiquipán, con quien estuvo dentro del reality «¿Volverías con tu ex?», en el año 2016.

Fue a través de sus redes sociales donde el actor se lanzó con todo, acusándolo de acciones graves que habría hecho durante su estadía en el programa de telerrealidad.

El hermano de Paulo Garcés acusó a «Huaiqui» de hostigarlo frecuentemente. Asimismo, reveló que durante la emisión del reality permitía que ingresará un vendedor de droga.

Óscar Garcés y graves acusaciones hacia Francisco Huaiquipán

«Si este delincuente y drogadicto vuelve a nombrar a cualquier integrante de mi familia, no tendré ningún pudor en decir que en Volverías con tu ex tenía su propio proveedor, que lo dejaban entrar al recinto», escribió el intérprete a través de su Instagram.

Además, recalcó que: «Cuando se lo cortaron, obviamente se volvió loco, rompió todo, escenografía, vidrios, cámaras y todas las plantas terminaron dentro de la piscina. Todo por el berrinche de un drogadicto».

«No me huevee, señor. Vaya y consuma lo que quiera, trafique lo que quiera y siga visitando Bolivia, tal como comentó usted mismo en el programa», continuó.

Siguiendo por esa línea, defendió a su familia: ««A mí me puedes llamar y escribir lo que se te antoje, pero con mi clan no. Los que amo, no».

«Me vale que me digas que sabes dónde viven mis viejos. Simplemente, desde hoy, cualquier cosa que pase serás tú. Carabineros ya está al tanto. No te metas con los míos, que a diferencia tuya, jamás, pero jamás dejaría que una niña o un niño entraran a un hotel a dejar marihuana. ¿Clarito?», cerró.

