Un concierto, cuatro actos y una historia de amor: Así se vivió el «Cosa Nuestra» Tour en el Movistar Arena

Rauw Alejandro transformó el Movistar Arena en una experiencia única con su Cosa Nuestra World Tour. Más que un concierto, fue un espectáculo sensorial que mezcló teatro, danza, visuales y música, en una puesta en escena que rozó lo cinematográfico.

Durante poco más de dos horas, el puertorriqueño llevó al público por un viaje dividido en cuatro actos, donde se narró la historia de amor, ruptura y redención entre “Rauw” y “María/Sofía”. Cada parte tuvo su propia estética. Las luces, vestuarios y coreografías acompañaron el relato. Desde el primer encuentro romántico, pasando por la pasión y el conflicto, hasta un final cargado de emoción, el público fue testigo de una historia que se sintió tan personal como universal.

Al estilo de Broadway: Rauw Alejandro realizó más que un concierto en el Movistar Arena

El artista repasó sus mayores éxitos y temas recientes con arreglos nuevos, pensados para encajar en la trama. Sonaron clásicos como Todo de Ti, Desesperados y Lokera, junto con piezas más íntimas que mostraron su versatilidad vocal. Entre cada transición, pantallas, proyecciones y fragmentos teatrales dieron coherencia al espectáculo, logrando que la música contara una historia completa.

La producción fue uno de los grandes aciertos: escenografía cambiante, bailarines de primer nivel y un diseño de luces que acompañó cada emoción. Rauw se movió con naturalidad entre la interpretación y el showman. Esto demostró que su propuesta va más allá del reguetón. Es una apuesta artística que fusiona géneros, emociones y narrativa.

El cierre fue apoteósico. Con un escenario dorado, humo, coros y un público entregado, Rauw selló la noche con energía y emoción. Más que un concierto, Cosa Nuestra fue una historia contada en tiempo real. Fue una declaración de amor al arte y la confirmación de que Rauw Alejandro está escribiendo su propio capítulo dentro de la nueva era del pop urbano latino.

La primera noche de Rauw en Santiago no fue simplemente un concierto más: es la materialización del ambicioso proyecto que Rauw Alejandro lleva desarrollando desde hace años, y que hoy entrega con su gira «Cosa Nuestra».

