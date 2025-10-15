¡Terremoto en TVN! Uno de los rostros más importantes confirma su salida del canal: «Decidí no renovar»

Luego de varios rumores, Carmen Gloria Arroyo despejó todas las dudas y confirmó su salida del canal, entregando detalles de su decisión.

El programa Carmen Gloria a tu servicio continuará con sus grabaciones hasta fin de año, mismo día que la abogada cerrará una etapa en la señal estatal, luego de ocho años siendo parte del proyecto televisivo.

Carmen Gloria Arroyo explica los motivos tras salida de TVN

Fue a través de un comunicado que la profesional entregó detalles de su salida: «He decidido no renovar mi contrato con Televisión Nacional de Chile, el que culmina el 31 de diciembre. Hasta esa fecha seguiré cumpliendo plenamente mis funciones y presente en las pantallas de TVN».

Siguiendo por esa línea, reveló las razones de su decisión: «Las circunstancias actuales dificultan proyectar el programa y resguardar a quienes lo hacen posible, por lo que esta decisión me parece la más coherente y responsable», indicó.

El rostro de TVN también conversó con LUN, donde aclaró que «todos estamos supercómodos, pero no podemos proyectarnos ni tener certeza en el futuro debido a la inestabilidad de TVN».

«Estamos evaluando con toda la responsabilidad ofertas hasta que estemos absolutamente convencidos de que tomamos la opción correcta”, cerró, refiriéndose a su futuro profesional.

El panorama económico del canal pasa por un momento complejo. Solo en 2024 registró perdidas cercanas a los 18 mil millones de pesos, la cifra más alta en toda su historia.

A esto, se le suma un cambio en su dirección, luego de la salida de Francisco Vidal, quien fue reemplazado por Jaime Gazmuri como nuevo presidente.

