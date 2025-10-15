¡Estamos de fiesta!: Radio Corazón cumple 20 años siendo la radio más escuchada de Chile

Hoy celebramos un hito que no es solo nuestro, sino de todos ustedes: 20 años siendo la radio más escuchada de Chile. Desde el primer día, nuestra misión ha sido acompañarte en cada momento, estar contigo en tus mañanas, tus trayectos, tus celebraciones y tu jornada en general. Y ustedes, nuestros queridos auditores, nos han permitido cumplir ese sueño cada día.

20 años latiendo más fuerte que nunca, 20 años siendo la radio más escuchada del país

Durante estas dos décadas hemos compartido risas, historias, canciones y emociones que nos unen. Hemos crecido junto a ustedes, adaptándonos a los nuevos tiempos, pero sin perder lo más importante: la cercanía y el cariño que se sienten a través de la radio.

Desde nuestros estudios hasta cada rincón del país, Radio Corazón se ha convertido en una gran familia que late al ritmo de Chile. Hoy llegamos más lejos que nunca: nos escuchas en Santiago por el 101.3 FM, en nuestras emisoras a lo largo del país y también a través de nuestra señal online, que mantiene unida a toda la comunidad, que nos acompaña durante todo el día a través de nuestra programación.

A cada uno de ustedes: gracias. Gracias por prender la radio, por dejarnos entrar en sus hogares, por compartir sus historias y por mantener viva la magia de esta conexión. Este reconocimiento no es solo nuestro, es una celebración de todos.

De parte de todo el equipo de Radio Corazón: sigamos creciendo juntos, compartiendo música, risas y emociones. Porque mientras ustedes nos escuchen, seguiremos siendo la más querida y escuchada. ¡Por muchos años más juntos!

