Vuelve la lluvia en la Región Metropolitana: Meteoróloga Allison Göhler pronóstico posibles dos días de precipitaciones en las próximas jornadas en Santiago

Se va septiembre, llega la primavera, y surgen dudas respecto al pronóstico del tiempo para los próximos días.

Por lo mismo, Allison Göhler dio a conocer su pronóstico para santiago, despejando las dudas sobre el clima en la Región Metropolitana.

Regresa la lluvia a Santiago: Este día llegan las precipitaciones a la Región Metropolitana

La experta en tiempo de Chilevisión reveló en su pronóstico que se vienen días muy calurosos. Sin embargo, habrá una excepción.

Allison Göhler señaló que el día viernes 26 de septiembre caerían gotas en Santiago.

Según la meteoróloga, serían precipitaciones débiles y caerían «entre 2 a 5 milímetros. Es poquito y es en la tarde desde las 15:00 hasta las 18:00», señaló.

Luego, comentó que el fin de semana volverían las jornadas primaverales. Pero ojito, ya que adelantó que el lunes podría volver la lluvia, aunque aún no es seguro.

«El lunes vamos a tener nubes y algunos modelos que están tirando unas gotitas, pero todavía no se puede asegurar», complementó.

