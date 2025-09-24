Luto en el deporte nacional: Muere exfutbolista a sus 60 años, jugó en destacados equipos de la liga chilena

El deporte chileno está de luto. Una lamentable noticia se comunicó en las últimas horas, luego de que informaran el fallecimiento de un destacado futbolista nacional.

El hombre en cuestión es Héctor Roco Lucero, popularmente conocido como «Cabezón». Jugador histórico de Unión San Felipe, quien tuvo paso por varios clubes de la liga chilena.

El deceso ocurrió en la jornada de hoy, miércoles 24 de septiembre. La información fue revelada por redes sociales, donde clubes de los que fue partícipe le dedicaron emotivas despedidas.

Muere a los 60 años Héctor Roco Lucero

Según información de El Aconcagua.cl, el exdeportista chileno falleció debido a un paro cardiaco en el hospital San Camilo, ubicado en San Felipe.

Entre sus logros como futbolista, destacan dos ascensos a Primera División con Unión San Felipe en los años 1988 y 2000.

Además, vistió las camisetas de Unión Española, Naval y Everton.

Por otro lado, luego de su retiro, se dedicó a la dirección técnica. En ese contexto, llegó a la final de la liguilla de ascenso, la que perdió contra deportes Melipilla.

La madrugada de este Miércoles 24 de septiembre, en el hospital San Camilo de San Felipe, víctima de un Paro Cardíaco a los 60 años de edad, falleció Héctor «Cabezón» Roco Lucero, ex jugador de fútbol profesional. pic.twitter.com/59OFlvtSP6 — ElAconcagua.cl (@elaconcagua) September 24, 2025

Everton, uno de los clubes que defendió, utilizó sus redes sociales para dedicarle una despedida: «Lamentamos profundamente el fallecimiento de Héctor Roco Lucero, exjugador Oro y Cielo que defendió con orgullo nuestra camiseta en 223 ocasiones entre 1991 y 1997».

«A su familia, amigos, excompañeros y a todos quienes compartieron su vida dentro y fuera de la cancha, les enviamos nuestras más sentidas condolencias y un fraterno abrazo en este difícil momento», cerró el comunicado.

También puedes leer en Radio Corazón: «Me sentí un poco mal la verdad»: Gisella Gallardo confesó su peculiar «venganza» a Mauricio Pinilla tras quiebre amoroso