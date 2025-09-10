Popular periodista rompió él silenció y acepto ser «patas negras» con ex de Sergio Rojas: «Debo dar la cara»

Recientemente, Sergio Rojas dejó la escoba en el programa Que te lo Digo, esto luego de revelar un desconocido acontecimiento.

El periodista comenzó relatando una experiencia. En diciembre de 2022 fue al matrimonio de Sandy Boquita, acompañado de su pareja de aquel entonces. No obstante, en un momento desapareció de su vista.

Lo impactante, es que pasado el tiempo, se enteró de que en esa ocasión no desapareció solo, ya que se involucró con Michael Roldán, comunicador del programa «Sígueme».

«Se cometió un acto de infidelidad encabezado por el cara de nada, mosca muerta, mojigato de Michael Roldán», comenzó diciendo Michael Roldán.

«Ni la China Suárez se atrevió a tanto, y él no tiene ningún código de respeto (…). De verdad, lo encuentro… Honestamente, te lo digo, guagüito, de todo corazón: yo creo que hay tantos peces en el mar, que uno no puede querer el pez del otro, por muy bonito o apetecible que te resulte. Porque, ¿con qué cara vas a estar comentando acerca de infidelidades, cuando tú también has sido un roba hombres? ¿Con qué moral criticamos?», continuó.

Michael Roldán rompe el silencio y admite haber sido «patas negras»

Tras las declaraciones de Sergio Rojas, los medios no demoraron en despejar dudas. En ese contexto, Hugo Valencia de Zona de Estrellas se comunicó con Roldán para saber más detalles.

Siguiendo por esa línea, el periodista de TV+ no negó los dichos de Rojas y alzó la voz. «Yo hablé temprano con Sergio. Y así como reclamo cuando hay mentiras de por medio, acá también debo dar la cara y el hecho sucedió», aseguró.

Sin embargo, entregó su versión de los hechos: «No como se contó, no hay sexo de por medio, pero sí un coqueteo, toqueteo, súper fuera de lugar por el momento».

Desde Zona de Estrellas también se contactaron con Edwar Curiel, ex pareja de Sergio Rojas y tercer involucrado de la polémica. Cabe destacar que llevaba 9 meses de relación con el periodista al momento de la infidelidad.

«Estábamos todos en la pista de baile y ahí empezó cierto coqueteo», detalló. Finalmente, se encontraron en el baño del lugar y se besaron.