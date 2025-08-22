¡Terremoto en TV+!: Dos panelistas de «Sígueme» se enteraron de su desvinculación al momento de llegar a grabar al canal

Un viernes movido afecta a TV+, luego de desvincular a dos rostros del canal durante la jornada de este viernes.

Según consignó el medio El Filtrador, «Sígueme» sería el programa que contaría con dos bajas. Las afectadas serían Camila Campos, popularmente conocida como «Camilísima» y Carla Ballero.

Las comunicadoras se habrían enterado de la decisión abruptamente, luego de llegar a grabar el programa durante esta jornada. Incluso, sus compañeros de programa habrían quedado impactados con la noticia.

Según el medio, la noticia sería anunciada al final del capítulo de esta jornada.

Nuevas bajas en «Sígueme» de TV+

Siguiendo por esa línea, el motivo principal de este cambio en el panel sería reducir el número de panelistas, según consignó La Hora.

Con la desvinculación, la nueva formación del programa de espectáculos quedaría con Cata Pulido, Sergio Marabolí, Michael Roldán y Daniela Aránguiz.

Sumado a eso, no descartan una restructuración dentro del canal. Por el momento no se manejan nuevos personajes que podrían ingresar. Sin embargo, nombres como el de Danilo 21 suenan fuerte. El influencer ha ganado mucho reconocimiento en el último tiempo, desenmascarando a varios famosillos en sus redes sociales.

