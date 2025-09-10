Ex rostro televisivo denuncia atroz golpiza de su pareja: «Pensé que me iba a matar…»

Impactó han causado las declaraciones de Ariela Medeiros, ex chica Mekano que denunció una golpiza por parte de su pareja.

La exbailarina brasilera utilizó sus redes sociales para viralizar la situación, revelando fuertes registros de su rostro lesionado, producto de los golpes de su pareja Antonio Lennon Di Fonte.

Ariela conversó con el medio La Hora, y entregó detalles del trágico suceso. Según relató, todo ocurrió en la jornada del domingo en horas de la mañana.

En ese contexto, aseguró que todo se originó al momento de despertarlo. Él había estado de fiesta la noche anterior, no hubo discusión de por medio.

«Él estaba acostado, estaba con un gorro naranjo puesto y bien tapado, en eso yo como jugando, le saqué el gorro, salí corriendo para que se levantara y después de eso no vi nada. Fueron solo golpes, creí que me iba a matar, eran golpes uno tras otro. Por suerte logré arrancar y llamamos a la policía», comentó al medio citado anteriormente.

«Antes que llegara Carabineros, él logró darse a la fuga. Solo quiero que lo encuentren, y yo por mi parte recuperarme de todos los golpes que recibí en mi cara, en la cabeza, en las piernas, si hasta puntos me tuvieron que poner. Es horrible solo recordar todo o que pasó», continuó explicando.

El agresor se dio a la fuga

Ariela Medeiros asegura estar impactada, ya que su pareja no tenía antecedentes de violencia. «No tengo idea lo que pasó, no había pasado nada, estaba todo normal, un par de semanas antes estuvimos en familia y de verdad todo era como siempre», señaló.

«Primera vez que reacciona así, nunca fue violento, por eso estoy muy sorprendida», continuó.

Por esa línea, cercanas a la exbailarina de Mekano le alertaron que él mismo habría compartido las fotografías de su rostro. «Amigas vieron lo que subió y me llamaron automáticamente, obviamente estaban muy preocupadas», cerró.