La emocionante noticia de Karla Melo en el día de su cumpleaños: «Ya no hay cáncer en mi cuerpo»

¡Pero qué gran noticia! Karla Melo emocionó a sus seguidores tras entregar una noticia relacionada con su diagnóstico de cáncer.

«El mejor regalo de cumpleaños que pude recibir es el resultado de mi examen y es que YA NO HAY CÁNCER EN MI CUERPO», comenzó diciendo a través de sus redes sociales.

Además, agregó que: «Gracias, vida; gracias, Dios, gracias a todas las personas que me rodean que han sido fundamentales y especiales en este camino».

«Aún asimilando todo! Mañana sabré qué más decir! GRACIAS!!!! FELIZ CUMPLEAÑOS A MÍ», continuó con una gran felicidad.

Las reacciones a la noticia de Karla Melo

Rápidamente, los cibernautas reaccionaron a la noticia de la actriz. «El mejor regalo de cumpleaños», «hay que celebrarte, y de pana», «Felicidades, una guerrera total» y «Qué alegría más grande», fueron algunos de los mensajes que se repitieron en el post de la cantante.

Es importante recordar que hace tiempo atrás, Karla Melo se sometió a una mastectomía parcial.

«Nunca me había operado de nada y estaba súper asustada pero he recibido muchas bendiciones por encontrarme con personas tan cálidas, los doctores, enfermeras, tens, el anestesista que me hizo reír hasta el momento en que me dormí, todos fueron bakanes!!! Gracias por cuidarme con tanta humanidad!», agradeció en ese entonces.

La popular intérprete ha relatado varios momentos complicados de su batalla contra la enfermedad: «Emocionalmente, es duro, es impactante… te hace mirar la enfermedad cada día frente al espejo».

Sin embargo, ha sido un ejemplo de resiliencia: «esto no significa que esto terminó. Tengo que completar todos mis tratamientos, pero me estoy sanando”, comentó cuando el tumor ya era indetectable, a mediados de abril.

También puedes leer en Radio Corazón: Actriz Rocío Toscano sorprende al presentar a futbolista nacional como su pareja: «Mi vida hermoso…»