Actriz Rocío Toscano sorprende al presentar a futbolista nacional como su pareja: «Mi vida hermoso…»

La reconocida actriz Rocío Toscano sorprendió a todos luego de viralizar diversos registros a través de sus redes sociales en el sur de Chile.

Es importante mencionar que la intérprete se encuentra viviendo en el Sur, con sus hijos Luca y Alma.

En ese contexto, la actriz utilizó su cuenta de Instagram donde compartió diversos registros en Osorno, con quien sería su nuevo romance, un futbolista profesional.

En las fotos, se le ve disfrutando y haciendo actividades al aire libre. Andando en bicicleta y disfrutando en la ribera del río.

Esta es la nueva conquista de Rocío Toscano

Según información de Alfombra Roja, el galán que robó el corazón de Rocío Toscano es un futbolista de Deportes Provincial Osorno, club de la Segunda División Profesional de Chile.

La relación aún no se ha hecho pública, sin embargo, varias pistas dejan entrever este nuevo romance. Por ejemplo, un comentario en una publicación del deportista, donde Toscano escribió «Mi vida hermoso». Esto, acompañado con emojis de corazón y de una cara enamorada.

El futbolista nacional ha tenido pasos por otros clubes del sur del país como Deportes Valdivia y Deportes Concepción. El joven se desempeña en la posición de lateral izquierdo, según un portal de transferencias, su contrato con el actual club tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.

Es importante mencionar que Rocío Toscano ha tenido grandes participaciones en icónicas series, entre las que destacan «Los 80», «Verdades Ocultas» y «Alma Negra».

