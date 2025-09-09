La confesión amorosa de Myriam Hernández que dejó impactada a María Luisa Godoy: «de repente, puede…»

En la jornada de este martes, se reveló la conversación que tuvo Myriam Hernández con María Luisa Godoy en el pódcast Mamá por Siempre, programa web de TVN.

La cantante se refirió a varios temas, entre ellos el reciente homenaje que le hicieron en el Festival de Viña del Mar y su quiebre amoroso.

Asimismo, no dejó pasar la relación familiar y el gran vínculo que tiene con sus hijos: Myriam y Jorge.

Sin embargo, lo que «impactó» a la animadora del Festival de Viña fueron sus declaraciones relacionadas con el amor.

Myriam Hernández no se cierra al amor

En ese contexto, le consultaron por un caso hipotético de un nuevo romance, y si sus hijos se pondrían celosos de la situación. Es importante recordar que la baladista terminó su relación con Jorge Saint-Jean luego de 35 años de matrimonio.

Su respuesta fue clara, no se cierra a rehacer su vida y conocer nuevamente el amor. Esto a nueve meses de su ruptura romántica.

“Yo en enero decía ‘creo que me voy a quedar sola’. Y hoy día he empezado a sentir y pensar que sí… es que los niños me dicen ‘mamá yo quiero que seas feliz. Tú tienes todo un mundo por delante y nosotros vamos a estar felices siempre y cuando tú seas feliz’«, señaló respecto a la opinión de sus retoños.

Además, agregó que «eso como que me dio para pensar y dije ‘bueno, sí, si aparece alguien de repente, puede ser».

La confesión impresionó a María Luisa Godoy, quien no dudó en aconsejarla. «Estás muy joven. Yo soy excelente celestina, espérate nomás».

La advertencia causó risas en Myriam y en el equipo que se encontraba presente.

También puedes leer en Radio Corazón: «¡Papelón en Mundos Opuestos! Participantes hicieron pebre a Marlen Olivari por esta razón: Luego se arrepintieron