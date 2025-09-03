Abusos, pérdidas y abortos: Las impactantes confesiones y secretos que han marcado a los participantes de Mundos Opuestos

El reality de Canal 13 lleva poco más de tres meses al aire y ya se ha posicionado como el programa que lidera el bloque prime en la señal nacional.

Tras su regreso a la pantalla con esta nueva versión, se han emitido emotivos momentos. Estos han marcado emocionalmente a la mayoría de los participantes.

Según la animadora Karla Constant, estas confesiones se deben a que «son personas en su mayor parte desconocidas o sin experiencia en este formato. Con lo que se han mostrado más auténticos y abiertos. Y, segundo, porque en este formato los conductores, producción y contenido no interferimos en las cosas que suceden. Entonces los chicos pasan muchas horas solo de convivencia, sin tantas actividades, con lo que tienen más tiempo para encontrarse con ellos mismos».

Las confesiones que han marcado a «Mundos Opuestos»

Juan Pedro Verdier ha tenido varias confesiones acerca de la salud mental. Como cuándo colapsó tras el hackeo de contenido íntimo con Karen Paola. Recordó que intimidó físicamente a todos quienes le recordaban el tema: «Yo los pescaba y zamarreaba a todos«, confesó. Finalmente, luego de autoagresiones y un complicado proceso, se internó en una clínica de salud mental, transformando su vida completamente.

Otro que no dudó en sincerarse fue Joche, quien contó que debido a una adicción a la cocaína en su adolescencia, abandonó una prometedora carrera en el básquetbol. “Lo mantuve mucho en secreto, lo viví muy solo, y cuando pedí ayuda ya era muy tarde”, reconoció, asegurando que su mamá lo salvó, pagándole un viaje a Chile a sus 17 años.

En medio de una actividad, el periodista Roon Antonio rompió el silencio respecto a la complicada relación con su padre. “yo era diferente, todos sus otros hijos salieron buenos para el fútbol y bien hombres, menos yo. Nunca iba a estar a la altura de lo que él esperaba”, aseguró. Finalmente, reconoció tener una conversación pendiente con él.

Otro casó que impacto fue el de la influencer. Luego de un controversial test de embarazo, Eskarcita le reveló a Chilota que ya había tenido experiencias con el embarazo. Sin embargo, tomó la decisión de interrumpirlo. «Yo iba en Segundo Medio. Las condiciones no eran las adecuadas, mi pareja no era para nada un futuro prometedor, de hecho, ahora está en la cárcel. Yo veía un futuro prometedor para mí sin un hijo con él, porque era un h… mediocre”, reveló en aquella ocasión.

Evelyn también abrió su corazón para sincerarse. La deportista le contó a sus compañeros que sufrió una perdida. «Alcancé a saber, porque me sentía rara, no era el mismo dolor de siempre, y ahí lo supe. Estaba en el segundo mes, me tuvieron que raspar”, confesó. Respecto a su ex pareja, señaló que fue una relación tóxica, envuelta en infidelidades por parte de él.

Para cerrar, sin duda, uno de los más mediáticos fue la confesión de José Pablo Saavedra, quien reveló que a los 5 años de edad fue violado por una nana. El sobrino de Fran García Huidobro relató que gracias a la ayuda de su familia logró superar todo de raíz, esto llevó a que Evelyn reaccionara con un ataque de pánico, revelando en Mundos Opuestos que también fue abusada cuando era menor de edad.