«No hay que tener maridos de largo plazo, hay que cambiarlos»: Isabel Allende ironiza sobre el amor en su regreso a Chile

Recientemente, Isabel Allende volvió a Chile en el marco del lanzamiento de su nuevo libro: «Mi nombre es Emilia del Valle».

En conversación exclusiva con Prisa Media Chile, la escritora no solo habló de literatura, sino que también dejó varias frases que provocaron risas y complicidad con quienes la escuchaban.

Fiel a su estilo: El regreso de Isabel Allende llenó de humor y anécdotas

Fiel a su estilo, Allende ironizó sobre el concepto de «mujer buena»: “Mientras más malas, mejor porque lo pasamos mejor. La gente buena lo pasa pésimo”. Y entre carcajadas confesó que a sus 83 años disfruta de la recompensa de la vejez: «Lo que viene con la edad es la libertad».

Asimismo, el humor no faltó cuando le preguntaron si cambiaría a Antonio Banderas por Pedro Pascal. Su respuesta fue inmediata. «Cualquiera de los dos, oye. Ya que me hicieran el favor, fantástico. Ahora me resigno al anciano que tengo».

Con la misma chispa habló de la soltería en la tercera edad: «Entre cargar con otra próstata, mejor estar sola». Además, bromeó sobre su rutina diaria: «Voy al gimnasio todos los días, pero voy puteando. Me carga. Vuelvo furiosa. Pero lo hago».

“No hay que tener maridos de largo plazo. Hay que cambiarlos cada cierto tiempo. Yo me he casado tres veces y si vivo lo suficiente, tal vez una cuarta”, continuó la autora.

Más allá de la risa, Allende también se emocionó al hablar de su vínculo con Chile: “La gente me para en la calle, quieren un selfie, un abrazo. Eso lo recuerdo siempre que vengo», cerró Isabel Allende.

