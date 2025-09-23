Auditora insaciable elevó la temperatura en El Chacotero Sentimental: «Me despedí de mi ex y me agarré al tipo del bus» "Esa no era yo", le repetía esta auditora al Rumpy luego de revelar sus grandes hazañas. Se fue al norte por amor, la terminaron y se desquitó con otro hombre rápidamente. 23 Sep, 2025. 18:00 hrs Por Diego Muñoz También puedes leer en Radio Corazón: Esta fue la reacción de Julio César Rodríguez luego del comentado video de Laura Prieto: «Eso no cambiará» VIDEOS RELACIONADOS Regresa la lluvia a Santiago: Meteoróloga Allison Göhler pronosticó precipitaciones para este día de la semana en la Región Metropolitana Auditora reveló en El Chacotero Sentimental su secreto familiar: «Con mi primo nos enciende el alma…» ¿Lluvia en Santiago con llegada de la primavera?: Allison Göhler reveló posibles precipitaciones para este día en la Región Metropolitana Eduardo Fuentes sorprendió a todos con un nuevo rol en el «Buenos Días a Todos» "Después de nuestra separación se volvió un poco loco": Flor de Rap aclaró que su quiebre matrimonial no fue producto de infidelidad Contenido patrocinado