  • EN VIVO

Auditora insaciable elevó la temperatura en El Chacotero Sentimental: «Me despedí de mi ex y me agarré al tipo del bus»

"Esa no era yo", le repetía esta auditora al Rumpy luego de revelar sus grandes hazañas. Se fue al norte por amor, la terminaron y se desquitó con otro hombre rápidamente.

23 Sep, 2025. 18:00 hrs

También puedes leer en Radio Corazón: Esta fue la reacción de Julio César Rodríguez luego del comentado video de Laura Prieto: «Eso no cambiará»

VIDEOS RELACIONADOS

Contenido patrocinado

VIDEOS MÁS VISTOS

No se pudo obtener data del JSON.