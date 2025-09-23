La opinión de Pamela Díaz tras reencuentro entre Karen Paola y Juan Pedro Verdier en Mundos Opuestos: «Me duele la guata»

Mundos Opuestos no deja de sorprender. Recientemente, un emocionante reencuentro sorprendió a todos en el reality.

Se trata de Karen Paola y Juan Pedro Verdier, que pudieron verse nuevamente… aunque a través de una pantalla. Sin embargo, no fue impedimento para que se emocionaran hasta las lágrimas.

En ese contexto, es que Pamela Díaz no dudo en entregar su opinión luego de la situación. Cabe destacar que Verdier reveló en la transmisión que esperará para salir y retomar su relación con Bejarano.

La reacción de Pamela Díaz tras el emocionante reencuentro

La cantante reaccionó bastante emocionada tras ver a JP, sus palabras no demoraron en salir para expresar sus sentimientos: «Sueño todos los días contigo. Te extraño demasiado, no puedo más sin ti. Me quiero casar contigo y quiero que tengamos una familia hermosa y llegar a viejitos juntos».

Por otro lado, Pamela Díaz entregó su opinión: «más allá de las imágenes, que una es morbosa y quiere mirar esto, y les va a ir muy bien cuando salgan, pero, sé que está muy enamorada y Karen lo ha pasado pésimo, y es como que una tras otra sale mala».

«Entonces dije ‘qué rico ahora’, pero veo estas imágenes, igual son fuertes, como que me duele la guata», continuó.

La Fiera continuó reflexionando y señaló que «ver las imágenes, para mí, no es chocante, pero te llama la atención mucho de lo tan real, porque todo el mundo puede tener esa misma pena y rabia y se ve feo en televisión, porque estás llorando de verdad».

«Qué heavy, me llama la atención que hoy día se vea tan transparente esto, porque no sé si todo el mundo, con el tema de las redes sociales, se muestra triste», prosiguió.

«Más allá de que es un programa que le va bien, pero uno sabe de la salud mental de ambos, entonces uno tiene que ser mucho más prudente con la gente», cerró el rostro de televisión.