¡No se puede creer! Anita Alvarado grabó video erótico con ex chico reality: «No es cualquier video, es un antes y un después»

Anita Alvarado se ha tomado las plataformas para adultos. Recientemente, volvió a sorprender con una sesión que no dejó a nadie indiferente.

La ex Geisha Chilena ha estado más activa que nunca en la plataforma Arsmate, donde varios reconocidos personajes han colaborado con ella.

Ahora, Alvarado colaboró con Mister Black 30 centímetros, uno de los hombres creadores de contenido más populares en la plataforma.

Cabe destacar que el haitiano fue parte de la seguidilla de realities del periodista Diego González: «Secreto en el lago».

Y ojito, ya que Anita quedó más que contenta con el resultado de su nueva sesión: «Lo mío siempre ha sido dar que hablar, y con esta colaboración sé que nadie quedará indiferente. Quise hacerlo porque Míster Black tiene una energía única, y juntos creamos algo realmente impactante».

Mr. Black también quedó más que conforme con el registro de fotos. «Con Anita logramos una química increíble», señaló el popular creador de contenido.

Además, agregó que era algo que su público deseaba: «la gente pedía este encuentro, y aquí está. Esto no es cualquier video, es un antes y un después en la plataforma».

Anita Alvarado la rompe en plataforma para adultos Arsmate

Es importante destacar que Anita Alvarado está causando furor en Arsmate, donde cada vez se posiciona más con sus diversas colaboraciones.

Por ejemplo, hace algunos días posó con el influencer Benjamín Mora, quien es 26 años menor y se llevó una gran sorpresa.

En ese sentido, también rompió las redes llevando a cabo una sesión con Pierre, popularmente conocido como «La Anaconda», destacado miembro de la icónica banda urbana «Reggaetón Boys».

«Nos lanzamos con todo. Él es ‘La Anaconda’ y yo puse la picardía. El resultado fue fuego puro, como para dejar al público pidiendo más», continuó.

Antes de eso, causó furor con su colaboración con Vardoc, famoso influencer.