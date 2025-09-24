¡De impacto! Revelan que popular actor de televisión se encontraría en situación de calle: Su madre se pronunció

En las últimas horas, se reveló que un reconocido actor se encontraría en situación de calle, esto luego de algunos registros que se han viralizado en redes sociales.

Se trata de Tylor Chase, actor que saltó a la fama tras su paso por la famosa serie de Nickelodeon «Manual de supervivencia escolar de Ned».

Popular actor de serie juvenil se encontraría en situación de calle

Un registro en tiktok visibiliza el difícil momento por el que está pasando. En el video, se aprecia descuidado y en malas condiciones.

En el video, donde aparece con barba y ropa descuidada, le habla a la cámara: «Hola, soy Tylor Chase y estoy aquí por un movimiento cristiano de actuación», comenzó diciendo.

Esto no pasó desapercibido, y se inició una campaña a través de Tiktok para recaudar fondos.

No obstante, la encargada del video reveló chats que tuvo con la madre del joven, y pidió que no le pasaran dinero. “Tylor necesita atención médica, no dinero. Pero él se rehúsa. Apreció tus esfuerzos, pero el dinero no la beneficiaria. Le he comprado varios teléfonos, pero los pierde en uno o dos días. No puede manejar dinero o sus medicamentos, solo”, fueron sus palabras.

¿Qué sucedió con el dinero recaudado? La mujer señaló que lo mejor es ponerlo en una cuenta asociada a él. Sin embargo, fue enfática en decir que «él no es bueno manejando dinero y podría hacerle daño».

Tylor es recordado por su papel en la popular serie juvenil de Nickelodeon «Manual de supervivencia escolar de Ned», la que es protagonizada por Devon Werkheiser, Daniel Curtis Lee y Lindsey Shaw.

Para cerrar, se informó que no se ha podido localizar al actor, y en redes sociales se manifiestan para que el actor pueda recibir ayuda.

