21 años y un hijo: ¿Qué se sabe de la joven madre que fue asesinada por su expareja en Santiago Centro?

Un brutal femicidio ocurrió esta madrugada en Santiago Centro. Una joven fue asesinada por su expareja mientras se encontraba en su departamento.

El agresor, de 23 años, perdió la vida al caer del onceavo piso del edificio mientras se intentaba escapar de carabineros.

Femicidio en Santiago: ¿Quién era la joven que fue asesinada en su departamento?

La mujer que falleció a manos de su expareja fue identificada como Antonia Carrasco. La joven tenía un hijo de un año.

Antonia, de 21 años, se encontraba viviendo en un departamento ubicado en Avenida Portugal con calle Porvenir. En aquel domicilio arrendaba junto a su padre, con el fin de estar alejada de su agresor, quien tenía orden de alejamiento.

Según la información policial, el hecho ocurrió a eso de las 03:00 de la mañana, donde el hombre se acercó al domicilio pese a las restricciones legales.

La policía acudió al lugar luego de escuchar gritos que provenían del departamento de la joven. Esto ocurrió después de que la atacaran con un arma cortopunzante.

El agresor hirió al padre de Antonia cuando este intentó enfrentarlo.

“Se estaba gestando un procedimiento de violencia intrafamiliar en el piso 12 de este edificio ubicado en Avenida Portugal, y desde adentro el imputado, un hombre de 23 años, los empieza a amenazar”, explicó el fiscal Felipe Olivari.

El hombre cayó desde la altura del piso 11, esto mientras escapa en persecución con carabineros. Según los detalles entregados, el agresor rompió el ventanal de un departamento vecino y forcejeó con el dueño. Finalmente, cayó y murió en el lugar.

Más lesionados tras enfrentamientos con el femicida

Asimismo, dos personas más resultaron con heridas: El padre de la joven, que en medio del enfrentamiento sufrió cortes y el vecino de su departamento, según información de Meganoticias.

Por otro lado, el hijo de un año, quien también se encontraba en el lugar, quedó a cargo de su abuela. Siguen las investigaciones luego del caso que conmociona a Santiago Centro.