Pamela Díaz lanza potente descargo contra directora de Canal 13: «Ella es la mala y yo soy la buena»

En el programa «Sin Editar», Pamela Díaz se refirió a la confusión que ha generado el hecho de que Pamela Díaz Sanhueza asumiera como directora de programación de Canal 13.

En este sentido, la «Fiera» mencionó que hay gente que piensa que ella es la que está en dicho cargo. Incluso bromeó con Nacho Pop sobre este tema.

El notero le dijo a Pamela Díaz que «la gente cree que eres mi jefa».

«Lo he comentado y mucha gente me dice: ‘¡por qué la pusieron a ella!; y yo les digo: ‘¡no, es un alcance de nombres!», indicó Nacho Pop, mientras la «Fiera» reía.

El enojo de Pamela Díaz

Posteriormente, la animadora indicó: «Queremos aclarar, querida people, que hoy día nuestra jefecita, la directora de programación, sale un comunicado… Pamela Díaz se llama. Entonces, la gente cree que soy yo. Pero voy a decir algo: estoy muy enojada con nuestra jefa».

«Y lo voy a decir acá, me da lo mismo si me echan», indicó la Fiera. En tanto, el entrevistado sugirió cortar esta parte de la entrevista.

En este contexto, indicó: «Pamela Díaz trabajaba en TVN, hija del ‘Tata’ Díaz, grande, y mucha gente en ese momento me escribían a mí, porque ella estaba encargada del matinal, y me decían: ‘¿a qué hora es la pauta?’… Y era todos los días un hueón nuevo, durante un mes, estuve ya un poquito cansada».

Incluso, la animadora de «Hay que decirlo» indicó que en una oportunidad decidió seguirles el juego. «Un día dije ‘voy a jugar a esta cuestión’, y digo ‘ya, mañana a tal hora’ (…) Me creyeron», mencionó.

Además, la comunicadora indicó: «Pero Pamela Díaz, mi jefa actual… Porque ella es la mala y yo soy la buena Pamela Díaz… Ella… Me llamaron para dos campañas y no dio mi teléfono, se aburrió de que la llamaran pa’ cuestiones y no lo dio, y era una marca muy importante«.