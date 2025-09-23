«Después de nuestra separación se volvió un poco loco»: Flor de Rap aclaró que su quiebre matrimonial no fue producto de infidelidad

Recientemente, una popular artista nacional se refirió al fin de su antiguo matrimonio, que fue bastante comentado debido a rumores de infidelidad.
La cantante en cuestión es Flor de Rap, quien tuvo un quiebre amoroso con Nyror Ruiz, exesposo y exmanager de la rapera.
Es importante destacar que este rumor de infidelidad surgió luego de la viralización de un video del youtuber europeo «Zazza el Italiano», quien por esas fechas se encontraba en el país haciendo una seguidilla de videos para su canal. En el registro, se vio a Nyror con otra mujer.
Flor de Rap revela que no existió infidelidad en su antigua relación
No obstante, en las últimas horas surgió un gran vuelco, luego de que la artista revelara que no existió ninguna infidelidad de por medio.
Fue en conversación con Alfombra Roja donde detalló lo sucedido. «No sufrí una infidelidad. Eso salió en la prensa. Eso salió en todos lados. Pero cuando él estuvo con esta chica, no estábamos juntos ya. Nosotros nos separamos el 12 de febrero. Nosotros vivíamos en Algarrobo, en una parcela. Y nos separamos por otros motivos de trabajo, de él como manager, yo como artista», aclaró.
«No tuve tiempo ni siquiera para sufrir tanto. Es más, tampoco lo sufrí. Creo que con todas las cosas que he experimentado en mi vida. Pasé de no amarme nada a amarme demasiado. Valoro mucho mi corazón. Mi ser. Mi alma», continuó Flor de Rap.
Asimismo, agregó que: «Creo que él no se merecía que yo estuviese sufriendo por él. Creo que él perdió una linda oportunidad y una gran mujer. Lo digo con mucha humildad. Y él lo sabe también».
En ese contexto, aclaró que actualmente no tiene ningún tipo de relación con Nyror Ruiz.
«No tenemos ningún tipo de vínculo. No tiene vínculo con los niños tampoco. Porque después de nuestra separación, realmente se volvió un poco loco. En el sentido de, no quiero dejarlo mal, pero le complicó mucho la separación. Era algo que él no pensaba que podía suceder. Y sucedió», comentó.