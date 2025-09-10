Fue una de las chicas reality más controversiales y anunció que se casará con su pareja extranjera: «Me convencieron…»

No cabe duda que el nombre de Angélica Sepúlveda será recordado siempre en la historia de los realities chilenos.

«La Fierecilla de Yungay» destacó en icónicos programas de telerrealidad como «Mundos Opuestos», «Tierra Brava» y «Gran Hermano».

En ese contexto, es que hace un tiempo hizo noticia al anunciar un ambicioso viaje a Turquía, para reencontrarse con su enamorado, que vive en dicho país.

A pesar de la distancia, la pareja se mantuvo firme y Angélica logró el anhelado viaje.

Por lo mismo, durante los últimos días estuvo posteando diversos registros a través de sus redes sociales. Entre paisajes, ciudades, y claramente, con Gürsel, su enamorado turco.

¡Se casan! Angélica Sepúlveda y su gran anuncio

En medio de su viaje al extranjero, una misteriosa publicación llamó la atención de sus seguidores. Aparecía un texto que daba señales de matrimonio,

«Ya les contaré la historia que hay detrás de la segunda foto, solo dar las gracias al patrón y Gulek por envalentonar al novio», comentó.

Sin embargo, también se apreciaba en el post la frase «feliz día de los inocentes», por lo que las dudas aumentaban.

Para resolver el misterio, Angélica Sepúlveda contó la firme: «Y sí, es verdad, me casaré con el turco, y fueron sus amigos junto a las esposas de ellos, quienes me convencieron».

«Quiero vivir todas las ceremonias, compartir con todos, porque las personas que conocí son maravillosas. Soy soñadora e idealista y siento que Zonguldak es la ciudad que siempre imaginé para mí», cerró a través de un carrusel de fotos en Instagram.