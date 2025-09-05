Karen Paola no aguantó comentario de Disley sobre Juan Pedro en Mundos Opuestos: «llamar su atención, mija…»

El reality de Canal 13 sigue con todo y el último adelanto de Mundos Opuestos dejó la grande, pero fuera del encierro.

Disley Ramos será la protagonista, pero en esta ocasión por una declaración en contra de Juan Pedro Verdier, lo que causó el asombro de Karen Paola quien no dudo en responder a través de su cuenta de X (ex twitter).

En la última emisión, los participantes recibieron la visita de Pangal Andrade, quien los aconsejó en el contexto de las competencias.

En un momento, la tiktoker se encontraba en el patio, conversando con Daúd Gazale y Luis Jiménez.

“Siempre dice que no quiere que llegue nadie. Llegó hoy día Pangal y dijo (con cara de evidente molestia). Después salió para afuera y lo recibió con sonrisa. Después fue, entró cuando él hablaba… no lo escuchaba, pero hizo que se basara la conversación en él», comenzó diciendo.

Asimismo, agregó que: «siento que él a veces la busca esa atención, o ese alejarse para tener la atención. De mi punto de vista, como que quedo así».

Karen Paola y su descargo a través de redes sociales

En este contexto, Karen Paola, ex pareja del aludido, no guardó silencio y lo defendió a través de redes sociales.

“No puedo creer lo que dijo Disley de Juanpe en el resumen del próximo capítulo. Nunca escribí nada, pero esto me pareció muy feo», comenzó diciendo.

Eso no quedó ahí, luego prosiguió: «se pone a hablar con Daúd y Mago, para decirles que Juan se hace el hue.. y puso mala cara cuando llegó Pangal (na que ver, Juan se siente mal hace rato por eso anda bajoneado) y después cuando fue al Futuro, dice que Juanpe desvió la conversación para que se tratara de él porque ‘lo que juanpe busca es atención y por eso se aisla’…WTF».

“Pangal le habló a él, porque sabía que se había autonominado porque se sentía mal, y le dio consejos porque él vivió lo mismo. Juan se aísla porque no soporta la mala energía, no porque busque llamar su atención, mija”, explicó la cantante.

«Nunca hable del reality, pero no me puedo aguantar esto, menos sabiendo que Juanpe jamás se metió con ella. Juan entró a competir para ganar, no para llamar la atención de nadie. Qué lata que esto no lo supe antes», cerró Karen Paola.

