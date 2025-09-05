¡Hasta que llegó! Iván Torres sorprendió con su primer pronóstico para Fiestas Patrias: «Me atrevería a decir que…»

Finalmente, llegó el esperado pronóstico de Iván Torres para las Fiestas Patrias.

¿Lluvia en la semana del dieciocho? El experto en tiempo de TVN se animó y entregó su primer informe climático para los especiales días.

Cabe destacar que en el último tiempo se ha generado gran controversia respecto a los meteorólogos. «Palos» y «recados» se han mandado a través de la pantalla de sus respectivos canales.

Pero llegó el día, Iván Torres aseguró que desde hoy, 5 de septiembre, ya se puede adelantar el pronóstico dieciochero.

El hombre del tiempo comenzó diciendo que hay pocas probabilidades de que los días 18 y 19 este despejado.

Además, agregó que la nubosidad será mucho más intensa el 19 de septiembre, día en que se realiza la tradicional Parada Militar.

Iván Torres y su primer pronóstico del tiempo para Fiestas Patrias: ¿Llueve los días 18 y 19?

Iván Torres comentó que desde esta jornada «podríamos tener una idea más clara de lo que va a pasar el 18».

«Yo te puedo decir que el día 18 vamos a tener mucha nubosidad. El día 19 más todavía», continuó.

«¿Descartamos un 18 y 19 despejados, entonces»?, le preguntó Eduardo Fuentes.

El especialista de TVN resolvió las dudas: «No, despejado no. Mucha nubosidad el día 18 y más el 19».

¿Lluvia en Santiago? Iván Torres respondió la gran duda: «No se sabe todavía. Yo creo que será así en toda la zona central (días nublados) y precipitaciones me atrevería a decir que habrá en el sur».

Para cerrar, adelantó que durante el miércoles y jueves de la próxima semana se podrían registrar lluvias en la Región Metropolitana.