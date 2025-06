Juan Pedro Verdier cuenta la firme de su quiebre con Karen Paola: Reveló inédito dato

Durante las últimas semanas, Karen Paola se vio en el centro de la polémica, con acusaciones de deber dinero e incluso infidelidad a su marido. Por lo mismo, es que el domingo pasado, su equipo confirmó que está internada en un centro de salud mental.

Es en este contexto que, en el marco del estreno de Mundos Opuestos, es que Juan Pedro Verdier contó detalles del quiebre con la cantante, además de asegurar que se convirtió en un gran apoyo mientras también pasó por un delicado estado que lo mantuvo hospitalizado.

Frente a esto, es que en conversación con Las Últimas Noticias, el chico reality contó los verdaderos motivos de su separación. «Te imaginarás que en 20 años hay muchísimos matices dentro de la decisión de separarnos, pero tenía un poco que ver con el hecho de buscar nuestro futuro profesional o financiero, y en ese proceso que nuestros caminos se fueron alejando».

Junto con lo que Juan Pedro Verdier agregó: «Yo necesitaba también una contención que estaba exigiendo en otra persona que me debería dar a mí mismo y ella estaba persiguiendo un sueño que yo sentía que la alejaba de mí y en un momento había muy pocos momentos de conexión entre nosotros, momentos de interacción y decidimos separarnos y ver cómo era la vida estando uno en cada uno de sus caminos».

«Siento que en el espacio separado podemos ver cosas que hicimos mal, y cosas que nos gustaría hacer distinto, ver si es que nos gusta más estar solos o nos gustaría más estar juntos, pero ha sido sumamente difícil y doloroso para mi, sobre todo acá adentro», señaló.

El sorpresivo detalle del quiebre de Juan Pedro Verdier y Karen Paola

Por otro lado, en el primer capítulo de Mundos Opuestos, Juan Pedro Verdier sorprendió a todos, al revelar que habían terminado mucho antes de hacerlo público. «Para mí era muy doloroso ir al supermercado y que lo primero que me dijeran fuera ‘saludos a Karen Paola’, cuando ya no estaba con ella, pero no podía decirlo».

Además de confesar que «justo me llamaron de un diario y les dije que sí, que estábamos separados. Ahí se hizo público, pero ya llevábamos seis meses distanciados».