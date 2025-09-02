La confesión subida de tono de Luis Jiménez a Disley que fue “censurada” en TV: «Todo un poeta…»

Los recientes capítulos de Mundos Opuestos se han caracterizado por los tiernos momentos entre Disley Ramos y Luis Jiménez.

Sin embargo, una peculiar situación ocurrió en una reciente edición del encierro. Todo comenzó mientras se encontraban regaloneando en la cama, y la emisión mostró besos, caricias, y como la temperatura iba subiendo cada vez más.

En ese sentido, mientras seguían coquetos en la habitación, «El Mago» asombró a la influencer comentándole que se iría a su cama: «Me voy a acostar al lado».

Asimismo, se calmó la tensión sexual, y es que pareciera que a la creadora de contenido no le gustó para nada la decisión del deportista, ya que se notó visiblemente molesta.

«No, yo me voy para allá… ¿te vas a acostar allá?«, le comentó, algo triste, puesto que quería seguir disfrutando del romántico momento.

Rápidamente , el mago respondió: «Sí, ¿por qué?». Respuesta que no le gustó para nada a Disley Ramos. «No, chau, ándate, no está bien, está bien», lanzó.

«¿Quieres que me quede?», preguntó el mago, sabiendo lo que quería Disley.

«Ya, ándate ya, si te quieres ir… ¿No te querías ir a acostar?», le seguía recriminando, besándolo y haciendo lo posible para que se quedara.

El comentario hot de Luis Jiménez que no ha pasado desapercibido

Mientras seguían conversando, «El Mago» no aguantó más y le hizo una confesión a Disley que no pasó para nada piola. Incluso, fue censurada en la emisión de Canal 13.

«Sí, me voy a ir. Porque quiero c… contigo afuera», le dijo sin pelos en la lengua, refiriéndose a que se quería guardar las ganas para cuando estuvieran fuera del encierro.

«Dale, buenas noches», fue la respuesta de la influencer. «¿Tú no quieres? ¿no?», consultó Jiménez. No obstante, Ramos se despidió y el ex de Cote López se retiró del lugar.

