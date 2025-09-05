Sonora Palacios denuncia amenazas de muerte tras desmentir información sobre evento de Fiestas Patrias: «Sé donde vives, te iré a matar…»

Horas difíciles para La Sonora Palacios, quienes recientemente denunciaron amenazas de muerte luego de un conflicto legal por un evento que registra su marca en Putaendo.

El equipo comunicacional de la histórica agrupación detectó la propaganda de un show, donde en el post promocional se podía leer «Sonora Palacio».

Rápidamente, los integrantes denunciaron esto como «engañoso» y utilizaron sus redes sociales para desmentir esta información y aclarar que no se presentarán en ese evento.

En este contexto, Marty Palacios hijo y Marvin Palacios hablaron con TVN para entregar detalles de lo sucedido.

“Me preguntan si soy de la Sonora Palacios, digo que sí y me dicen ‘yo no voy a bajar…’ y empiezan los garabatos”, comenzó diciendo.

Además, agregó que los insultos escalaron hasta amenazas de muerte: «Me dice ‘yo sé que vives en Quinta Normal, te voy a ir a matar’ y ahí le corté porque me dio mucho temor».

Asimismo, aseguró que el ambiente ha estado tenso dentro del grupo luego de las amenazas, que han enfrentado con temor.

«Estamos muy asustados, por lo menos yo lo estoy, porque recibí las llamadas», continuó.

El difícil momento que vive La Sonora Palacios

Luego de denunciar la situación, la banda utilizó su cuenta de Instagram para realizar una sentida reflexión.

«Hoy nos toca vivir la violencia desde el ángulo que menos nos gusta, es que ya traspasa y se intenta instalar en la música chilena. Que nadie te amedrente ni menos te amenace con quitarte la vida», comenzaron diciendo.

Además, agregaron que: «La música es para alegrar el alma, el corazón y dichosos somos los que ejecutamos cada instrumento para ver feliz a todas y todos».

«Esperamos que a nadie le toque vivir lo que hoy estamos viviendo. Que Dios los bendiga, cuide y proteja», cerraron.

