Las palabras de María José Quintanilla a colega de Mega que falleció en Fiestas Patrias: «Costará estar sin él…»

No han sido días fáciles para Mega. La señal impactó al revelar que un querido miembro del canal falleció durante las Fiestas Patrias.

En ese contexto, durante el cierre del programa «La Hora de Jugar», María José Quintanilla pausó todo para tomarse un minuto y despedir a su colega Claudio Toro Concha. «Como canal tenemos una gran pérdida y muchísimo dolor también», señaló.

La emotiva despedida de María José Quintanilla

“Vengo aquí en nombre de todos mis compañeros y compañeras que están al aire y detrás de cámaras para despedir a un grande, a un hombrón que siempre tenía una sonrisa para compartir”, continuó.

Además, agregó que: «Nos deja una profunda pena. Detrás de un equipo de trabajo hay un equipo humano que hoy está sufriendo».

«Hoy día tuve la posibilidad de compartir con su mamá, hermanos, que estuvieron acá y recibieron el calor y afecto de sus compañeros y compañeras, y como La Hora de Jugar no queríamos quedar ausentes de reconocer a un tremendo compañero que nos va a hacer mucha falta», reconoció.

La cantante habló también por sus compañeros: «Hoy hay una oficina de marketing que siente una ausencia y un vacío que va a costar mucho llenar, va a costar mucho poder estar sin él».

«Mientras permanezca en nuestro corazón, él jamás va a desaparecer», cerró María José Quintanilla.

