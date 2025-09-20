Fallece el recordado comediante nacional Willy Benítez a los 79 años

Durante la mañana de este sábado se confirmó el fallecimiento de Guillermo «Willy» Benítez. El recordado músico y comediante que brilló en nuestro país, murió a los 79 años de edad.

La noticia fue confirmada por sus cercanos.

Fallece el comediante Willy Benitez a los 79 años

Este sábado 20 de septiembre se confirmó la triste noticia. Desde ChileActores, comunicaron la sensible pérdida del recordado Willy Benítez, a través de su cuenta de Instagram:

«Con mucha tristeza lamentamos comunicar el fallecimiento de nuestro compañero Guillermo “Willy” Benítez Baigorrotegui. Actor de la Universidad Católica de Chile, Willy es recordado por su amplia trayectoria en la comedia e inolvidables momentos para nuestra cultura popular».

El comediante había atravesado recientemente un complicado estado de salud, tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV). Dentro de su destacada trayectoria en el espectáculo nacional, se encuentran programas como Pin Pon, Ya Somos amigos, La Cafetera Voladora, el Festival de la Una y Sábado Gigante.

Desde ChileActores entregaron la información de su velorio:

«El velorio de Guillermo “Willy” Benítez será en Bezanilla 1305, Independencia, entre las 14:00 y las 20:30 horas de hoy sábado 20 de septiembre. Su despedida será mañana domingo en el cementerio parque El Prado. Un abrazo enorme y cariñoso a todas las personas que, como nosotros, sienten su partida».

Por otro lado, figuras del espectáculo también se refirieron a su fallecimiento. Rodrigo Osorio, más conocido como «Don Rorro«, vocalista de Sinergia, le dedicó las siguientes palabras:

«Acaba de partir el gran músico y comediante Willy Benítez. Tuve el honor de trabajar varios años con él. Nos ayudó mucho en la celebración de los 20 años de Sinergia. Un hombre lleno de talento, generosidad y empatía. Lamento mucho su partida. Siempre lo llevaré en mi corazón».

