Fondas Gratis en Santiago: Conoce los panoramas gratuitos de Fiestas Patrias para disfrutar sin gastar de más

No hay bolsillo que aguante tantos días de celebraciones. Por eso en tu Radio Corazón te dejamos un listado de fondas gratis en Santiago.

19 Sep, 2025. 16:07 hrs
Ya estamos en plenas Fiestas Patrias. Fecha en la que muchas personas tienen como panorama imperdible asistir a fondas, donde se puede bailar cueca, disfrutar de shows musicales y de comer comida típica.

Sin embargo, son muchos días fiesta y no hay bolsillo que aguante. De este modo, a continuación te dejamos distintas fondas gratis en Santiago, para que puedas disfrutar y pasarlo bien sin gastar dinero de más.

Fondas gratis para disfrutar en Santiago durante estas Fiestas Patrias

Quilicura, Maipú y más comunas de Santiago tienen fondas gratuitas para disfrutar durante estas Fiestas Patrias. Revisa las alternativas a continuación:

  • Paine: En el Estadio Municipal, desde las 11:00 hasta las 00:00 horas, se están desarrollando las fondas con gastronomía chilena, shows artísticos y tragos tradicionales. Vale señalar que el evento comenzó el 17 de septiembre y se extiende hasta el 20.

 

  • La Florida: en el Gimnasio Municipal se está llevando a cabo la Fiesta Criolla, que cuenta con entrada liberada y no hay necesidad de reservar. Este panorama inició el 17 de septiembre y se va a desarrollar hasta el 21.

 

  • Maipú: A partir del 17 y hasta el 20 de septiembre, en Plaza Maipú se están llevando celebraciones de Fiestas Patrias. En tanto, entre el 18 y 20 se está realizando la Fiesta Costumbrista que cuenta con la participación de diversas agrupaciones de folclore.

 

  • Renca: el 18 de septiembre se comenzó a desarrollar la Gran Fonda de Renca en el Parque Las Palmeras. El evento se extenderá hasta el 21 de septiembre. Mientras que el horario es de 12:00 a 21:00 horas. Vale señalar que importantes artistas dirán presente.

 

  • Quilicura: Los días 18 y 19 de septiembre, a partir de las 14:00 horas, se está llevando a cabo Quilicura en Familia en la Cancha Santa Luisa. El panorama cuenta con food trucks, feria de emprendedores, juegos típicos y otras sorpresas.

