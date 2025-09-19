Fondas Gratis en Santiago: Conoce los panoramas gratuitos de Fiestas Patrias para disfrutar sin gastar de más

Ya estamos en plenas Fiestas Patrias. Fecha en la que muchas personas tienen como panorama imperdible asistir a fondas, donde se puede bailar cueca, disfrutar de shows musicales y de comer comida típica.

Sin embargo, son muchos días fiesta y no hay bolsillo que aguante. De este modo, a continuación te dejamos distintas fondas gratis en Santiago, para que puedas disfrutar y pasarlo bien sin gastar dinero de más.

Fondas gratis para disfrutar en Santiago durante estas Fiestas Patrias

Quilicura, Maipú y más comunas de Santiago tienen fondas gratuitas para disfrutar durante estas Fiestas Patrias. Revisa las alternativas a continuación:

Paine: En el Estadio Municipal, desde las 11:00 hasta las 00:00 horas, se están desarrollando las fondas con gastronomía chilena, shows artísticos y tragos tradicionales. Vale señalar que el evento comenzó el 17 de septiembre y se extiende hasta el 20.

La Florida: en el Gimnasio Municipal se está llevando a cabo la Fiesta Criolla, que cuenta con entrada liberada y no hay necesidad de reservar. Este panorama inició el 17 de septiembre y se va a desarrollar hasta el 21.

Maipú: A partir del 17 y hasta el 20 de septiembre, en Plaza Maipú se están llevando celebraciones de Fiestas Patrias. En tanto, entre el 18 y 20 se está realizando la Fiesta Costumbrista que cuenta con la participación de diversas agrupaciones de folclore.

Renca: el 18 de septiembre se comenzó a desarrollar la Gran Fonda de Renca en el Parque Las Palmeras. El evento se extenderá hasta el 21 de septiembre. Mientras que el horario es de 12:00 a 21:00 horas. Vale señalar que importantes artistas dirán presente.

Quilicura: Los días 18 y 19 de septiembre, a partir de las 14:00 horas, se está llevando a cabo Quilicura en Familia en la Cancha Santa Luisa. El panorama cuenta con food trucks, feria de emprendedores, juegos típicos y otras sorpresas.

