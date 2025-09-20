«Él es un abusador con todas sus letras»: Claudia Di Girólamo rompió el silencio tras caso de Cristián Campos

Por primera vez de forma pública, Claudia Di Girólamo se refirió al caso de Cristián Campos y su hija Raffaella Di Girólamo.

Cabe recordar que Raffaella lo acusó de abuso sexual, lo que en un principio se confirmó. Pero en otro fallo, el padrastro fue absuelto por la justicia.

Claudia Di Girólamo rompió el silencio tras caso de Cristián Campos

En conversación con The Clinic, por primera vez de forma pública, Claudia Di Girólamo se refirió al caso de Cristián Campos, y su hija Raffaella Di Girólamo. Respecto a si ha afectado a su imagen, la actriz respondió:

«No tengo idea. No es algo que a mí me inquiete o incomode. Mi propósito y objetivo principal, lo digo súper fuerte y claro: yo a mi hija Rafaella le creí, le creo y le creeré siempre, y siempre va a tener mi apoyo, así hayan las consecuencias que hayan. No me importa todo lo demás«.

«Me importan mi familia, mis hijos, mis nietos, son lo más importante. Y, si me he visto afectada, es totalmente legítimo y normal. Cuando una persona se entera que su hija fue abusada sexualmente por su exmarido, eso obviamente afecta«, agregó.

Respecto al sobreseimiento de Cristián Campos, Claudia Di Girólamo respondió: «Hay un solo fallo que determina que los abusos sí ocurrieron (…) Su estudio y dictamen da una perspectiva de género relevante que no tomó en cuenta ni la Corte de Apelaciones ni la Corte Suprema. Ambas instancias cerraron la puerta a leer el fallo del Juez Gutiérrez«.

«En estas últimas dos instancias vimos la peor cara de la justicia, que es la indiferencia. Y que da pie a la impunidad y a que personas que cometieron delitos tan graves como este puedan malinterpretar y tergiversar esta resolución y lo entiendan como un fallo o una declaración de inocencia. Yo no leo en ninguna parte de la resolución de la Corte Suprema la palabra inocente o inocencia. Él es un abusador con todas sus letras«, argumentó.

Para cerrar, Claudia Di Girólamo realizó una reflexión: «Una siempre como mamá piensa, ¿cómo no lo vi? ¿Cómo no me di cuenta? Y la respuesta es que yo confiaba en una persona que a veces se hacía cargo de mis hijos, o que decía hacerse cargo de mis hijos, que decía quererlos a todos por igual».

«Y la confianza fue precisamente la que me hizo una trampa. Si uno confía al 100% en una persona, ciegamente, donde hay amor, simplemente no se te pasa nunca por la cabeza que algo así pueda ocurrir a tus espaldas. La sola idea produce espanto y horror«, concluyó Di Girólamo.