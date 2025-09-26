Ex Gran Hermano Chile sorprendió al revelar sus ganancias mensuales en plataforma para adultos

Las plataformas de contenido para adultos no paran de crecer y sumar suscriptores y creadores.

Son varios los famosos que han aprovechado este auge de las páginas y han comenzado su carrera en este tipo de plataformas. Uno de ellos es Hans Valdés, participante de la primera versión de Gran Hermano.

Hans Valdés revela millonario monto que gana en la venta de contenido

En este contexto, el influencer conversó con FMDOS y reveló sus ganancias mensuales en las páginas de pago.

«Entre las dos plataformas, Arsmate y OnlyFans, entre un millón y medio, va variando”, señaló respecto a las luquitas que está sacando con la venta de contenido erótico.

Además, le preguntaron que era lo que más pedían los seguidores, y fue enfático: «Hay muchos, lo que más se vende son las temáticas en los videos y videos más largos, también me piden hartos fetiches, y ahí hago videos personalizados».

Asimismo, reveló la audiencia en cada plataforma: «varía mucho. En OnlyFans son más hombres y en Arsmate ahora son la mayoría mujeres».

Hans Valdés ganó popularidad al ser partícipe de la primera temporada de Gran Hermano. Luego del término, comenzó en la creación de contenido en noviembre de 2024, escalando cada día más en la plataforma.

“En OnlyFans me fue increíble, llegando al Top 1 de creadores de contenido, y muchos seguidores quedaron con ganas de seguir viéndome tras mi salida», continuó.

“En solo dos días en Arsmate, ya estoy entrando al Top 10 de creadores, con una recepción muy positiva por parte de la gente”, cerró en una antigua entrevista con el medio mencionado anteriormente.

