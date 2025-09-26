¡Radio Corazón se va de gira! Prepárate para vivir el primer Corazón On Tour en Machalí

La Número Uno de Chile tiene una noticia que te va a dejar marcando ocupado. Por primera vez en su historia, Radio Corazón sale de gira con un evento masivo pensado para toda la familia: Corazón On Tour, que aterriza este 22 de noviembre en el Estadio Guillermo Chacón de Machalí, a tan solo un par de minutos de Rancagua.

Corazón On Tour: La Número Uno de Chile llega a Machalí

La cita promete convertirse en una verdadera fiesta popular, donde se espera reunir a miles personas en una jornada única, llena de música, alegría y sabor. Las puertas de Machalí se abrirán para dar vida a un festival al más puro estilo Corazón: cercano, motivado y con actividades para todas las edades.

Y obvio, con lo mejor de la música tropical, que nunca puede faltar en La Número Uno de Chile.

¡Ojito! Ya que este lunes a las 12:00 se revelara el line up oficial de los artistas que se presentarán en esta fiesta, y podrás adquirir tus entradas para el esperado evento.

La Más Querida se moviliza a la sexta región, se parte de este viaje. Únete a ¡Corazón on Tour!

