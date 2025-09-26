  • EN VIVO

¡Radio Corazón se va de gira! Prepárate para vivir el primer Corazón On Tour en Machalí

El Estadio Guillermo Chacón de Machalí será la sede del primer gran festival de Radio Corazón. Actividades al aire libre, música y un ambiente único.

26 Sep, 2025. 16:12 hrs
Radio Corazón On Tour
La Número Uno de Chile tiene una noticia que te va a dejar marcando ocupado. Por primera vez en su historia, Radio Corazón sale de gira con un evento masivo pensado para toda la familia: Corazón On Tour, que aterriza este 22 de noviembre en el Estadio Guillermo Chacón de Machalí, a tan solo un par de minutos de Rancagua.

Corazón On Tour: La Número Uno de Chile llega a Machalí

La cita promete convertirse en una verdadera fiesta popular, donde se espera reunir a miles personas en una jornada única, llena de música, alegría y sabor. Las puertas de Machalí se abrirán para dar vida a un festival al más puro estilo Corazón: cercano, motivado y con actividades para todas las edades.

Y obvio, con lo mejor de la música tropical, que nunca puede faltar en La Número Uno de Chile.

¡Ojito! Ya que este lunes a las 12:00 se revelara el line up oficial de los artistas que se presentarán en esta fiesta, y podrás adquirir tus entradas para el esperado evento.

La Más Querida se moviliza a la sexta región, se parte de este viaje. Únete a ¡Corazón on Tour!

