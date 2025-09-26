¡Algo tranquilo! Nano Calderón sorprendió con posteo de su último millonario «chiche» en redes sociales

A través de sus redes sociales, Nano Calderón suele ostentar sus lujos y una vida millonaria.

Son varios los registros del hijo de Raquel Argandoña, donde se aprecian autos de lujo y una casa digna de película.

En las últimas horas, el influencer impactó al mostrar su nueva adquisición. Se trata de un poleron de la marca Louis Vuitton, color negro y con el logo impreso que se va desvaneciendo a lo largo del textil. Lo más impactante es su millonario precio.

Este es el nuevo lujito de Nano Calderón

El monograma degradado del artículo es lo que más destaca. Si bien no publicó el precio de la prenda, en el sitio web de la marca se puede conocer toda la información.

Según consignó RadioActiva, en el sitio web la prenda tiene un precio de $36.000 pesos mexicanos, lo que equivale a $1.860.000.

Según las especificaciones de la marca, el poleron adquirido por Nano Calderón es 100% algodón y de corte semiholgado.

Además, es importante destacar que el influencer tiene una agencia de publicidad y un casino llamado «Nano Casino».

Piscina, sauna y una casa con un patio digno de admirar son algunos de los lujitos que se da Calderón. Como también un auto Lamborghini.

Por otro lado, hace algunos días, Nano reveló que padece un trastorno. Fue mediante la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram donde lo confesó.

«¿Tienes algún trastorno?», le preguntaron. «Sí. Todo tiene que estar milimétricamente perfecto, proporcional, alineado, centrado, todo«, respondió.

«Cualquier cosa que no esté así, literalmente me cag.. el día», cerró.

