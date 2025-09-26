En los últimos días, Daniela Aránguiz y Cony Capelli han estado en la palestra intercambiando mensajes y adentrándose en una discusión que parece no tener fin.

En ese contexto, es que la bailarina señaló sin tapujos que la exesposa de Jorge Valdivia «representa lo peor de la sociedad».

Rápidamente, Aránguiz respondió a la ganadora de la primera versión de Gran Hermano. Recordemos que, Capelli fue vinculada al ex centrocampista de la selección nacional.

Fue a través del programa “Sígueme” que lanzó los dardos en contra de ella: «Esta niñita está haciendo este show porque no tiene nada que cause un revuelo mediático para generar bulla por su participación en el programa de baile».

Además, agregó que: «Yo no tenía idea de que estabas saliendo con mi exmarido, algo que pasó hace tres años. Ella se sentó en un reality a contar que tenía un viaje planeado con mi exmarido a Argentina por un matrimonio y que la dejaron con un vestido armado de un diseñador, porque Jorge un día me pilló volando bajo y me dijo ‘oye tengo un matrimonio, ¿Me acompañas?’ y yo le dije que bueno».

Aránguiz arremete contra Cony Capelli

«Yo no tengo que ser aporte para nada, no trabajo en política, trabajo en entretención. Me hice conocida en un programa de baile», respondió la ex Mekano tras las decalraciones de Capelli.

«Yo soy una excelente madre, hija, hermana, novia y amiga, pero así también soy una excelente enemiga. Creo que un mal ejemplo a seguir es ser una mentirosa como tú, que dices que superaste tus adicciones y te tienen que sacar arrastrando de las discoteques, que eres una regalada, que andas tirándole la boca a uno y a otro delante de todo el mundo», agregó.

Además, añadió sin filtro que: «Eres una drogadicta y te reto: hazte un examen de sangre y muéstralo para ver cuándo fue la última vez que consumiste una sustancia, que tienes a todo Chile pensando que las superaste y que eres un ejemplo de rehabilitación, cuando tú sabes que no es así».

Me tengo que aguantar hasta que la mamá ‘hippienta’ de esta cabra me venga a decir cosas por redes sociales. Que la mamá se quede callada, mi mamá nunca ha salido hablando cosas», cerró, refiriéndose a la madre de la ex chica reality.