¡De impacto! Encuentran cadáver en descomposición en auto de artista que está confirmado para Lollapalooza Chile

Un impactante hallazgo está siendo investigado por las autoridades en Los Ángeles, California, luego de que encontraran restos humanos en descomposición dentro de un Tesla registrado a nombre del rapero David Burke, conocido como D4vd, quien forma parte del line up de Lollapalooza Chile 2026.

El auto fue descubierto abandonado en Hollywood Hills y luego trasladado a un depósito en Hollywood. Allí, los trabajadores del lugar dieron aviso a la policía tras percibir un fuerte olor proveniente del maletero. Al revisar, encontraron los restos dentro de una bolsa.

El Tesla nunca había sido reportado como robado, lo que genera aún más dudas en la investigación.

Según el informe del médico forense del condado de Los Ángeles, la víctima sería una mujer afroamericana, de cabello negro ondulado, aproximadamente 1,55 metros de altura y 32 kilos de peso. Además, tenía un tatuaje en el dedo índice derecho con la palabra “Shhh…”.

La mujer vestía un top negro, leggings y portaba dos accesorios: un aro metálico y una pulsera con forma de “W”. Hasta ahora, el caso se investiga como homicidio, pero aún no se determina la causa exacta de muerte ni su edad.

¿Quién es D4vd? El artista que se presentará en Lollapalooza 2026 y coopera con la investigación

De acuerdo con TMZ, la policía ya informó al rapero sobre lo ocurrido y este se encuentra colaborando con las autoridades.

D4vd, además de dedicarse a la música, es conocido por compartir contenido relacionado con el anime. Alcanzó fama mundial gracias a sus canciones virales en TikTok y firmó con Darkroom e Interscope Records. Actualmente, está de gira por Estados Unidos.

Entre sus temas más populares destacan Here with me, Romantic homicide, Feel it y Sleep Well. También Remember me, incluida en la banda sonora de la serie animada de Netflix y League of Legends, Arcane, según consignó ADN.

