Revelan ruptura de reconocida pareja nacional: «Estaba aburrida de su forma de ser, lo pateó y se fue con la amiga»

En las últimas horas, Cecilia Gutiérrez sorprendió con sus declaraciones luego de revelar el quiebre amoroso de una popular pareja nacional.

Se trata del exfutbolista Marcelo Salas Melinao y María José Soler. Este romance se hizo público durante el verano, luego de revelarse registros de ellos compartiendo en un resort.

En aquella ocasión, «El Matador» habría disparado en contra de Mauricio Pinilla y Gisella Gallardo, pareja que también se encontraba en las instalaciones al momento de filtrarse las fotos.

En ese contexto, la periodista especializada en espectáculo reveló que la relación entre Salas y Soler se habría terminado.

Cecilia Gutiérrez y quiebre amoroso entre Marcelo Salas y María José Soler

Fue a través del pódcast Bombastic dónde la periodista entregó la primicia. «Me dicen que María José Soler terminó la relación con Marcelo Salas hace aproximadamente dos semanas», señaló.

Respecto a las razones de la ruptura, Gutiérrez reveló que «Me dijeron que se aburrió. Se aburrió de él. Se aburrió de su forma de ser».

«Estaban viviendo juntos y ella ahora se fue a vivir con una amiga (…) Me dijeron que estaba aburrida de su forma de ser, lo pateó y se fue con la amiga», continuó.

María José Soler tiene 34 años, 16 menos que el ex artillero de la Universidad de Chile y es abogada.

Su primera aparición con Marcelo Salas fue durante unas vacaciones, en un resort ubicado en Punta del Este, Uruguay.

La profesional habría tenido un romance con Mario Velasco, popular animador, que actualmente trabaja en el programa farandulero «Zona de Estrellas» de Zona Latina.

También puedes leer en Radio Corazón: La emocionante noticia de Karla Melo en el día de su cumpleaños: «Ya no hay cáncer en mi cuerpo»