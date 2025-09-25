¡Canal 13 da el batacazo! La señal confirmó el regreso de importante rostro que estaba en otra estación televisiva: «siempre me sentí un niño 13»

Hace algunas horas, Canal 13 sorprendió al anunciar el regreso de un popular periodista a la casa televisiva.

Cabe destacar que el comunicador se encontraba trabajando en Zona de Estrellas.

Varios rostros han pasado por el espacio farandulero. No obstante, se han marchado tras recibir mejores ofertas.

Manu González regresa a Canal 13

El sujeto en cuestión es Manu González, quien regresa a «su hogar», canal que lo recibió hace casi 20 años tras su llegada a Chile.

El periodista español llegó hace varios años y comenzó su carrera en Canal 13. Su programa era el matinal «Juntos, el show de la mañana». Luego fue partícipe de programas como «Alfombra roja», «Encuentros cercanos» y «Bienvenidos».

El comunicador tiene un largo recorrido televisivo y también estuvo en canales como Mega, Chilevisión y Zona Latina.

Ahora, está más que feliz con su regreso a Canal 13: «Los años que estuve en el 13 fueron una ventana a la vida, porque hice cosas que nunca había realizado».

«Para mí fue lo mejor que he hecho en este país. Fue recrear la vida de grandes personas de la cultura, de la música, de la política y del deporte chileno; los que ya no estaban con nosotros. Fue conocer y enterarme de la historia cultural de Chile», explicó sobre su participación en «AR» e «Inmortales».

«Volver a la 13 es volver a casa, porque a pesar de haber trabajado en otros canales, y a los cuales les tengo un enorme cariño, siempre me sentí un niño 13″, continuó.

Además, Manu González se reencontrará con viejos amigos, que forman parte del equipo de «Hay que decirlo». Me emocioné mucho al encontrarme con grandes profesionales con los que empecé en este canal. Ellos eran muy jóvenes y venían con todo el ímpetu y el espíritu de revolucionar la televisión; y hoy ya son grandes profesionales y con una gran trayectoria», cerró el español.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El13 (@canal13cl)